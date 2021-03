🎥 Vrouwenteam van Trek-Segafredo verkent Parijs-Roubaix

Zondag gingen de vrouwen van Trek-Segafredo de kasseien van de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen verkennen.

Op een videofilmpje van het team is duidelijk te zien dat ze met hun blijdschap geen weg weten.

Normaal moest de eerste editie in oktober gereden worden, maar corona zorgde dat de koers geannuleerd werd.

🎥 The hype for the first edition of the @Paris_Roubaix women grows more and more.

Yesterday @lizziedeignan @ElisaLongoB @ellenvdijk @CordonRagot @chloe_hosking and Trixi Worrack explored the 17 sectors of the race… enjoy 😈 pic.twitter.com/48HDp8bdjU