Christoph Roodhooft niet echt tevreden over vroege aanval van Mathieu van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne: "Zo'n ondernemingen beperken de eigen winstkansen"

Een renner die de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft gekleurd, is ongetwijfeld Mathieu van der Poel. De Nederlander ging al vroeg in de aanval en werd pas helemaal op het einde gegrepen.

Mathieu van der Poel heeft zich in Kuurne-Brussel-Kuurne laten zien met een mooie poging. Toch was het volgens teammanager Christoph Roodhooft niet echt het plan om zo vroeg aan te gaan. Hij vertelde het bij de podcast De Tribune van Sporza.

"Ik ga niet zeggen dat ik er heel blij mee was. Het plan was dat Mathieu zou aanvallen op de Oude Kwaremont, maar hij ging 20 kilometer vroeger aan. Het had zeer mooi kunnen aflopen, maar zo'n ondernemingen beperken de eigen winstkansen. Het toont wel aan dat Mathieu over een zeer goed niveau beschikt", aldus Roodhooft.