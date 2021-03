Heel wat mooie namen zakken af naar Parijs-Nice: Roglic start voor het eerst dit seizoen, ook al zeker enkele Belgen aan de start

Primoz Roglic kan terugblikken op een zeer goed seizoen. Zo won hij de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en eindigde hij op de tweede plaats in de het eindklassement van de Tour de France. Dit seizoen zal hij beginnen met een deelname aan Parijs-Nice.

Daarnaast heeft de organisatie ook al enkele andere namen bekendgemaakt die zullen starten en er zijn al enkele landgenoten bij. Zo zijn Naesen, Benoot, Teuns, Gilbert, De Gendt en Philipsen al zeker van de partij. De andere namen die zeker zullen starten, kan je hieronder terugvinden in de tweet van Parijs-Nice.

