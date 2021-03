Lotte Kopecky maakt indruk en zet GP Le Samyn op haar naam, pech voor Jolien D'hoore

Lotte Kopecky heeft de GP Le Samyn bij de vrouwen op haar naam gezet. De Belgische kampioene was in de sprint net iets sneller dan de Noorse Emma Norsgaard en de Australische Chloe Hosking.

Eerder op de middag werd ook de GP Le Samyn gereden bij de vrouwen. Lotte Kopecky en Jolien D'hoore waren de topfavorieten, maar D'hoore kende in het slot heel wat problemen. Ze kreeg materiaalpech en kon dus niet meesprinten voor de overwinning.

Lotte Kopecky kon het wel en de Belgische kampioene maakte het ook knap af in de sprint. Ze was sneller dan de Noorse Emma Norsgaard en de Australische Chloe Hosking. Naast Kopecky waren er geen andere Belgische rensters terug te vinden in de top 10.