Mathieu van der Poel grote favoriet in GP Le Samyn, maar wie zijn de tegenstanders van de Nederlander?

Deze middag staat met de GP Le Samyn de eerste Waalse klassieker van het nieuwe seizoen op het programma. De renners krijgen heel wat kasseien voorgeschoteld en het is afwachten wie Mathieu van der Poel van de zege zal kunnen houden.

Het is opnieuw koers in België deze middag. De GP Le Samyn staat namelijk op het programma. Met 20 kasseistroken over een parcours van 205,4 kilometer krijgen de renners een stevige wedstrijd voorgeschoteld.

Het is uiteraard uitkijken naar Mathieu van de Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix maakte indruk in Kuurne-Brussel-Kuurne en kon een lange aanval net niet tot een goed einde brengen. Van der Poel zal ongetwijfeld azen op revanche.

Mathieu van der Poel is natuurlijk de topfavoriet, maar daarnaast zijn er nog enkele renners om in de gaten te houden. Zo is Degenkolb van de partij en ook Deceuninck–Quick-Step heeft met Steimle en Sénéchal twee snelle mannen aan de start staan. Met Hugo Hofstetter verschijnt dan weer de winnaar van vorig jaar aan de start.

Uiteraard zijn er ook enkele landgenoten van de partij. Zo is het afwachten of Sep Vanmarcke zich opnieuw zal kunnen tonen en als het uitdraait op een sprint zijn er renners als Jasper Philipsen (tegenwoordig ploegmaat van Mathieu van der Poel) en Timothy Dupont (ritzege in Ster van Bessèges) die zich dan maar al te graag willen laten zien.