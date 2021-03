Organisator Nick Nuyens kijkt uit naar GP Le Samyn: "Parcours is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel"

Vandaag staat er met de GP Le Samyn al een nieuwe klassieker op het programma. Volgens organisator Nick Nuyens is er één grote topfavoriet, want het parcours is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel.

De GP Le Samyn is de eerste Waalse klassieker en volgens Nuyens is het ook een mooi parcours. "Het is gewoon een mooie wedstrijd met in de finale veel kasseistroken", legde Nuyens uit in een interview bij Sporza.

Over een topfavoriet moet Nuyens niet lang nadenken. Het parcours is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel. Met Mark Cavendish heeft Deceuninck–Quick-Step een attractie mee en Dries De Bondt (Belgisch kampioen en ploegmaat van der Poel) is voor mij één van de outsiders", aldus Nuyens.