Tadej Pogacar tekent een gigantische contractverlenging bij UAE Team Emirates

De Sloveen Tadej Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot 2026. Dat maakte de ploeg zelf bekend.

De 22-jarige Tadej Pogacar rijdt sinds 2019 voor het team uit en had nog een contract voor drie seizoenen. Vorig jaar won de Sloveen de Ronde van Frankrijk. Hij zette 2021 vorige week in met winst in de UAE Tour.

“Ik voel mij thuis in deze ploeg”, vertelt Pogacar. “Er is een speciale sfeer tussen het management, de renners en de staf en het is een goede omgeving om in te vertoeven. De ploeg toont veel geloof en vertrouwen in mij en daar ben ik dankbaar voor. Ik werk hard om dat vertrouwen te verdienen wanneer ik met mijn ploegmaats koers. Ik hoop dat we in de komende jaren nog veel successen samen kunnen behalen.”

“We zijn blij de nieuwe contractverlenging van Tadej te kunnen aankondigen”, vult Maurio Gianetti, teambaas bij UAE Team Emirates, aan. “Hij gelooft sterk in ons project zoals wij geloven in zijn kwaliteiten. Het is al de derde keer dat hij zijn contract bij ons verlengt, wat zijn verbondenheid bewijst aan het project dat wij hier bouwen bij UAE. We creëren een hechte, verenigde groep, met een sfeer die ik mij niet kan herinneren in al mijn jaren in het wielrennen. Ik ben hier heel trots op.”