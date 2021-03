Team INEOS Grenadiers zakt met straffe selectie af naar Italiaanse eendagswedstrijd: onder meer Bernal en Kwiatkowski van de partij

Zo starten er heel wat mooie namen voor Team INEOS Grenadiers in de Italiaanse eendagswedstrijd. Egan Bernal is de kopman, maar daarnaast rekent de wielerformatie ook op een goede prestatie van Michał Kwiatkowski.

Daarnaast zijn er met onder meer Moscon en Henao nog enkele renners die we bij INEOS in de gaten moeten houden. Ook Dunbar, Puccio en Rodriguez zijn in Italië van de partij voor de Britse wielerploeg.

