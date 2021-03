Tim Merlier werkt sterk ploegenspel van Alpecin-Fenix af in GP Le Samyn

Tim Merlier heeft deze middag de GP Le Samyn op zijn naam gezet. Hij haalde het in een sprint met een elitegroep. Tiller werd tweede en Pasqualon staat als derde mee op het podium.

De GP Le Samyn werd een zeer aangename wedstrijd om naar te kijken. Zo was vooral Campenaerts één van de smaakmakers, maar op het einde gingen onder meer Sénéchal en Mathieu van der Poel er van door.

Toch zou deze groep het niet volhouden tot het einde en dat was mede aan van der Poel te danken. De Nederlander ging niet helemaal voluit in de ontsnapping en er zou al snel duidelijk worden waarom, want toen de andere groep kwam aansluiten offerde van der Poel zich op voor Merlier.

En met succes, want de Belgische sprinter van Alpecin-Fenix werkte het knap af. Hij ging nog net over Tiller, die al van heel vroeg was aangegaan. Pasqualon werd derde, terwijl Vanmarcke net naast het podium viel. Hofstetter, de winnaar van vorig seizoen, werd vijfde.