Van der Poel wil zich laten zien vandaag: "Start zeker niet zonder ambitie"

Mathieu van der Poel ziet een deelname aan Le Samy, net als Kuurne-Brussel-Kuurne, niet als een doorgedreven trainingsrit.

Dat was ook afgelopen zondag het geval. "Kuurne een training noemen is misschien wat kort door de bocht. Ik heb daar gereden om te winnen, niet om te trainen”, zegt van der Poel bij HLN. “Het was mijn bedoeling om met dat groepje tot aan de finish te geraken en dat zal vandaag niet anders zijn. Ik start zeker niet zonder ambitie."

Na het gedwongen vertrek door het coronageval binnen de ploeg in de Emiraten is elke wedstrijd welkom. "Wedstrijden maken mij beter, zeker op dit moment in het seizoen. Iedereen heeft zijn eigen aanpak, Wout start zaterdag zonder competitie in de benen. Maar drie koersdagen zijn voor mij beter dan geen."