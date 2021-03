Victor Campenaerts meest agressieve renner van de dag in de GP Le Samyn: "Uiteraard wilden we graag winnen"

Victor Campenaerts maakte een goede indruk in de GP Le Samyn. Onze landgenoot was bijna heel de wedstrijd voorin terug te vinden en probeerde ook de finale te kleuren. Hij werd uiteindelijk beloond met de prijs van "meest agressieve renner".

Victor Campenaerts eindigde in de GP Le Samyn op de zestiende plaats, maar hij was wel één van de smaakmakers van de wedstrijd. Hij was zeer aanvallend en kleurde mee de Waalse eendagswedstrijd.

Onze landgenoot gaf meer uitleg op de Twitterpagina van Team Qhubeka-ASSOS. "We hebben een zeer aanvallende wedstrijd gereden. Ik denk dat we drie renners in de top 15 hebben. Uiteraard wilden we graag winnen, maar we zijn tevreden. Ik ben blij met mijn trofee voor meest agressieve renner", aldus Campenaerts.