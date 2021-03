Winnaar van de Omloop zal voor Deceuninck-Quick-Step woensdag te zien zijn in Italië, ook enkele landgenoten in de selectie

Bij Deceuninck–Quick-Step lijken de Italianen een kans te krijgen om een overwinning binnen te halen in eigen land. De Belgische wielerformatie neemt namelijk Davide Ballerini, winnaar van de Omloop, en Andrea Bagioli mee naar de Trofeo Laigueglia.

Daarnaast zullen er ook enkele landgenoten starten voor Deceuninck–Quick-Step. Zo zijn Dries Devenyns, Mauri Vansevenant en Pieter Serry van de partij. Verder zullen ook Knox en Garrison aan de start verschijnen.

Happy to give you our team for @il_Laigueglia, the Italian season-opener scheduled this Wednesday: https://t.co/d1hmVKeZoP pic.twitter.com/q802NgUOPY