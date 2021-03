Wout van Aert terug van hoogtestage: "Er zijn ergere dingen in het leven"

Wout van Aert is terug van een hoogtestage op Tenerife. 20 dagen op 21 werd er getraind.

De tevredenheid over de stage is groot in het kamp van van Aert. “We hadden zonet een coachmeeting”, zegt Marc Lamberts, de trainer van van Aert, aan GVA. “Daar hebben we het expliciet gezegd: dit was de perfecte stage. We hebben de omvang kunnen trainen die we vooropgesteld hadden. Geen enkele training is weggevallen.”

Want van Aert had wat achterstand in te halen volgens Lamberts. “Op deze stage is 98 procent van het werk rustige duurtraining. Wout zit gemiddeld 27 tot 30 uur per week op de fiets. Zwaar, maar fysiek moest er ook een stuk bij. Die stap heeft hij nu gezet.”

Er werden ook heel wat hoogtemeters overwonnen. “Maar we stoppen bewust ook intensiteit en explosiviteit in zijn trainingen. Zo voorkomen we dat hij door het klimwerk zou inboeten aan sprintvermogen in de klassiekers.”

“Ik was zelf op Tenerife bij het begin van de stage. Ik hoorde Roglic de eerste dag zeggen: Ha, de vakantie begint. Dat was Primoz, maar ik denk dat Wout hetzelfde in elkaar zit. Drie weken volle zon, kameraden onder elkaar, met de nutritionist erbij. Er zijn ergere dingen in het leven dan alleen trainen, slapen, eten.”