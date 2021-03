Deceuninck-Quick-Step rekent op wereldkampioen in de Strade Bianche, ook twee Belgen verschijnen aan de start

Het belooft een pittig duel te worden in de Strade Bianche. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er namelijk bij, maar ook Julian Alaphilippe is van de partij. De wereldkampioen zit in de selectie van Deceuninck–Quick-Step.

Met Dries Devenyns en Pieter Serry zijn ook twee Belgen geselecteerd bij de Belgische wielerformatie. Daarnaast rekent Deceuninck–Quick-Step ook op het Portugese goudhaantje João Almeida, Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Zdenek Stybar.

