Deelnemersveld Strade Bianche wordt nog straffer: Team INEOS Grenadiers selecteert enkele grote namen

Zo start onder meer Egan Bernal. De Colombiaanse klassementsrenner maakte dit seizoen al een goede indruk en eindigde woensdag nog op de tweede plaats in de Trofeo Laigueglia, net achter Bauke Mollema.

Ook Tom Pidcock en Michal Kwiatkowski zijn van de partij. De Pool won in het verleden al twee keer de Strade Bianche. Daarnaast heeft Team INEOS Grenadiers ook Leonardo Basso, Owain Doull, Salvatore Puccio en Pavel Sivakov geselecteerd.

