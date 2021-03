Een normaal seizoensbegin en groeibriljant Vansevenant schittert al

Renners als Ciccone, Champoussin en Landa liet Vansevenant achter zich om tegen Bernal te sprinten voor de tweede plaats in de Trofeo Laigueglia. Dat Bernal hem uiteindelijk voor bleef, doet niets af aan de stelling dat Vansevenant er met rasse schreden op vooruit zal gaan in 2021.

Een stevig visitekaartje heeft Mauri Vansevenant al afgegeven. Ze zullen hem nog wel leren kennen, de renners die momenteel behoren tot de beste klimmers ter wereld. Zijn eerste prestaties van het seizoen doen vermoeden dat Vansevenant dit jaar een enorme stap voorwaarts gaat zetten.

Zijn achtste plaats in de rit in de Ronde van de Provence en het eindklassement daar, gevolgd door zijn derde plek in de Trofeo Laigueglia, zijn geen toeval. Het potentieel van Vansevenant was wel al gekend voor hij prof werd op 1 juli 2020. In zijn eerste maanden liet hij zich af en toe al opmerken met een knappe aanval, onder andere in de Waalse Pijl, maar zulke uitslagen als in 2021 waren er toen nog niet bij.

WEINIG IDEALE OMSTANDIGHEDEN BIJ OVERSTAP NAAR PROFS

In de eerste maanden van het nieuwe jaar kan Vansevenant zich dus wel meten met de beteren bergop. Een verklaring zien we vooral in het normale seizoensbegin dat de jonge West-Vlaming voor het eerst als prof heeft kunnen doormaken. Hij is dus prof geworden in de zomer, na een periode waarin het toch geen evidentie was om zich voor te bereiden op de herstart van het seizoen.

Omdat niemand nu eenmaal op voorhand kon voorspellen wanneer die er juist zou komen. Het begin van het seizoen in 2020 bij de jeugd werd ook overhoop gehaald door corona. Allemaal geen gemakkelijke omstandigheden om dan je eerste stappen in het profwielrennen te zetten. Sowieso mag je je dan wel aan een aanpassingsperiode verwachten.

ONTSPANNEN KOERSEN NA PUIKE WINTER

De 21-jarige Vansevenant haalde zelf al de goede winter aan die hij heeft gekend. Die zal voor een groot stuk de reden zijn waarom hij er in het begin van het seizoen meteen staat. Ook kan hij als beginnende renner vrank en vrij de koers benaderen. Zijn aanvallen passen zeker binnen het plan van de ploeg. Voor de echte kopmannen aan zet komen als die aangeduid zijn en anders in de finale.

Draait zo'n aanval eens op niets uit, dan is dat nog altijd geen drama. Dan is het aan andere talenten als Knox of Bagioli om hun kans te gaan of desnoods aan één van de meer ervaren klimmers. Als Vansevenant zo voortdoet, gaat het echter niet lang duren of ze gaan hem bij Deceuninck-Quick.Step echt tot de kopmannen rekenen in de klimkoersen.