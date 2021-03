Lefevere omschrijft de competitie tegen Van Aert en Van der Poel: "Enkele luitenanten rondom Alaphilippe"

De ploeg van Patrick Lefevere lijkt weer goed vertrokken. Al is het de vraag of Van Aert en Van der Poel zijn team niet dwars gaan zitten wanneer de echt grote zeges in de klassiekers op het spel staan. Lefevere vertrouwt nog altijd op de aanpak van het sterke collectief.

Dat is waar Deceuninck-Quick.Step het moet van hebben. De concurrentie met Van Aert en Van der Poel boezemt Lefevere alvast geen angst in. "Als we tegen die mannen niet willen koersen, moeten we ermee ophouden, hé", zegt Lefevere met een knipoog.

NIET VERGELIJKEN

Doen die twee hem denken aan toprenners uit het verleden, zoals Boonen of Cancellara bijvoorbeeld? "Ik hou er niet van om generaties te vergelijken. Boonen is Boonen, Cancellara is Cancellara. We hebben Museeuw gehad, Ballerini en nog andere toppers. Nu hebben we deze kerels."

De betrachting is nog steeds om als ploeg - liefst in tegenstelling tot Van Aert en Van der Poel - met meerdere renners in de finale te zitten. "We hebben Wout van Aert of Mathieu van der Poel niet in de ploeg. We hebben wel Alaphilippe en enkele luitenanten rondom hem. We dienen te zorgen dat we altijd met twee vooraan zitten zodat onze spirit, die we zelf omschrijven als de Wolfpack, ons iets kan opleveren."