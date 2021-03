Lefevere predikt: "Als Mauri het waarmaakt, komt hij in het lange lijstje" en "Duidelijk noodzaak bij Lotto-Soudal"

In de Waalse Pijl vorig jaar maakte met Mauri Vansevenant opnieuw een jongeling van Deceuninck- Quick-Step indruk. In de Trofeo Laigueglia heeft hij opnieuw van zich laten spreken met een derde plek.

“Hij is vroeger een crosser geweest en dat zie je. Als hij het waarmaakt als coureur, dan is hij er ook eentje voor het lange lijstje van succesvolle wegrenners die in het veldrijden zijn begonnen. Er was tamelijk wat concurrentie om hem binnen te halen", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad eerder al.

Geen lessen te leren

“Zijn vader Wim gaf meteen aan dat Mauri het liefst bij ons zou rijden, maar hij was bezorgd over het programma. Hij wilde weten of Mauri genoeg tijd zou krijgen om te groeien. En ik denk dat we mogen zeggen dat onze ploeg daar van niemand lessen in te leren heeft.”

“Toch waak ik er ook over om voldoende ervaren renners in de ploeg te houden. Niet enkel kopmannen, maar ook in het middenveld. Ik zag dat Lotto-Soudal voor 2021 veel neoprofs heeft aangetrokken en dat is niet ideaal. Het is duidelijk dat het een budgettaire noodzaak is.”