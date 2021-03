Philippe Gilbert maakt druk programma bekend voor de maand maart: onder meer Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem komen aan bod

Philippe Gilbert maakte een goede indruk in het Vlaamse openingsweekend. Zo eindigde hij op de vijfde plaats in de Omloop. Binnen enkele dagen zal onze landgenoot opnieuw in het peloton te zien zijn, want dan neemt hij deel aan Parijs-Nice.

Daarna volgen drie belangrijke klassiekers voor Philippe Gilbert. Hij start eerst in Milaan-San Remo om daarna aan de start van de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem te verschijnen. Hij maakte het zelf bekend via Twitter.

Ready for some racing in March: excited to start in @ParisNice again, to build up the form for what's coming... ­čĹÇ #Strive4Five pic.twitter.com/0ienxu8bR4