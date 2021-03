Reden voor tevredenheid bij MPCC maar ook kritiek op Giro-wildcard voor bepaalde ploeg

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, heeft zijn Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur gehouden. Het deelt graag de conclusies die uit deze momenten van overleg zijn gekomen. Er is vooral kritiek op het uitdelen van een wildcard voor de Giro aan een bepaalde ploeg.

De MPCC is tevreden over de beslissing van het WADA om injecties met glucocorticoïden te verbieden vanaf 2022. Het hoopt ook op toegang tot meer informatie hieromtrent en een voortzetting van de studies over de bijwerkingen van ketonen.

VERKEERD SIGNAAL

"Onze leden hebben hun bezorgdheid geuit na de bekendmaking van de wildcards voor de Giro door RCS Sport", laat de MPCC vervolgens weten. "MPCC wil geen druk zetten op de keuzes koersorganisatoren, maar is ervan overtuigd dat het toekennen van een wildcard voor een koers als de Giro aan een team dat de vorige editie eindigde met een positief dopinggeval het verkeerde signaal is."

MPCC noemt de ploeg in kwestie niet bij naam, maar het gaat hier over Vini Zabù. Wel bedankt MPCC alle actoren om zo verantwoordelijk om te springen met de coronasituatie en zo het doorgaan van wielerwedstrijden toch mogelijk te maken.