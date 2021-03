Trekt Nederlander van Trek-Segafredo goede lijn door in Strade Bianche?

Trek-Segafredo is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Het voorbije weekend haalde de ploeg met Mads Pedersen de overwinning binnen in Kuurne-Brussel-Kuurne en ook Bauke Mollema was al goed voor enkele zeges.

Bauke Mollema is één van de mannen in vorm in het peloton. De 34-jarige Nederlander won al een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en ook de Trofeo Laigueglia woensdag kon hij op zijn naam zetten.

Mollema is dus een renner om in de gaten te houden zaterdag in de Strade Bianche en de klimmer kan op een sterke ploeg rekenen. Zo zijn ook Gianluca Brambilla, Antonio Nibali, Toms Skujiņš, Quinn Simmons, Nicola Conci en Amanuel Ghebreigzabhier geselecteerd door Trek-Segafredo. Bij de vrouwen is het dan weer uitkijken naar Lucinda Brand, Elisa Longo Borghini en Ellen Van Dijk.