Van Den Spiegel verdedigt Flanders Classics fel na kritiek op prijzengeld dames: "Zoeken geen schouderklopjes, maar..."

Het prijzengeld voor de dames is weer een actueel thema. Flanders Classics loofde 930 euro uit voor de winnares van de Omloop. Anna van der Breggen moest het zo nog altijd met ruim 15 000 euro minder stellen dan Davide Ballerini, de winnaar bij de mannen.

In Le Samyn moest Lotte Kopecky het stellen met 510 euro, maar kreeg ze er ook wel een auto bij. In ieder geval maakte het wel wat los bij het publiek: op sociale media kwam er veel kritiek op het lage prijzengeld bij de dames. Tomas Van Den Spiegel reageerde dat er geïnvesteerd werd in de live-uitzending van de Omloop voor vrouwen met een bedrag van zes cijfers en dat deze koers groeide naar een hogere categorie.

Daar stopte zijn verdediging niet, op 2 maart volgde er nog een hele reeks tweets. "Op vlak van sponsorship is het niet makkelijk om vrouwenkoersen apart te verkopen, door het feit dat ze meestal op hetzelfde parcours op dezelfde dag rijden als de mannen. In een ideale toekomst is de vrouwenkoers een event dat op zich staat, op een andere dag", stelt Van Den Spiegel.

De CEO van Flanders Classics kaartte ook de media-aandacht aan. "Een paar jaar terug was er bijna geen interesse van tv-zenders. Dat is recent veranders, al blijft het over verwaarloosbare bedragen gaan. Hopelijk zal dit veranderen in de volgende jaren."

De organisatoren trekken volgens hem in het algemeen mee aan de kar. "Als organisatoren puur zakelijk naar het vrouwenwielrennen zouden kijken, zou er geen reden zijn om betrokken te geraken, want hun model is al kwetsbaar. Desondanks hebben vele organisatoren geïnvesteerd omdat ze geloven dat gelijkheid in de sport een belangrijk issue is dat de moeite waard is om voor te vechten."

"We zoeken geen schouderklopjes, maar we hebben bij Flanders Classics 'Close The Gap' gelanceerd, een project dat doelen stelt voor onze events bij de vrouwen tegen 2023", vervolgt Van Den Spiegel. Wat zijn die dan? "Minstens één koers per jaar een categorie opschuiven. Voor een gelijkwaardige vergoeding gaan in 2023. Voor live-streams, of nog beter live-uitzendingen gaan in alle koersen."

Dat laatste is zeker een niet te onderschatten factor voor de toekomst van het vrouwenwielrennen. "Live-uitzending op tv is een belangrijke pilaar om meer geld naar het dameswielrennen te halen. Bovendien hebben we waar mogelijk de vrouwenkoers naar het premium time-slot gehaald, na de koers van de mannen."