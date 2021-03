Volgens Sarah De Bie had Wout van Aert het niet makkelijk voor zijn stage in Tenerife: "Hij stond niet te springen om Georges achter te laten"

In de Strade Bianche zaterdag wordt het uiteraard uitkijken naar Wout van Aert. Onze landgenoot heeft zich de voorbije weken voorbereid in Tenerife, maar volgens Sarah De Bie, zijn vrouw, was het niet altijd eenvoudig.

Sarah De Bie zal er zelf niet bij zijn in de Strade Bianche. Zij zit thuis met hun zoon Georges. Bij MNM vertelde Sarah dat ze minder stress heeft nu als van Aert op de fiets zit. "Sinds ik mama ben heb ik het beter onder controle. Ik heb minder stress voor een koers", aldus Sarah en staat te lezen bij Sporza. Volgens de vrouw van Wout van Aert had de renner van Jumbo-Visma het niet eenvoudig op de stage in Tenerife. "Hij was drie weken weg en het was niet altijd makkelijk. Hij stond niet te springen om Georges achter te laten. Uiteraard mist hij zijn zoon", legde ze uit.