Ballerini en landgenoot stapten af maar werden toch even in uitslag opgenomen: "Jammer genoeg een vergissing"

Na zijn zege in de Omloop is het uitkijken naar wat Davide Ballerini kan in de andere klassiekers. In de Strade Bianche zette Deceuninck-Quick.Step hem tijdens de aanloop naar de finale in. De Italiaan schudde enkele keren stevig aan de boom. Nadien zat zijn werk er grotendeels op.

Ballerini stapte dan ook vroegtijdig af. Toch werd hij even opgenomen in de top twintig van de uitslag van de Strade Bianche. Hetzelfde geldt voor Samuele Rivi, een andere Italiaan, die voor Eolo-Kometa rijdt. Sowieso moest er sprake zijn van een fout, want zowel op de 17de als op de 18de plaats werden er twee renners gezet. Meteen na de aankomst werden bij ProCyclingStats de 17de plaats toegewezen aan Ballerini en Venturini en de 18de plaats aan Rivi en Mollema. Kan niet, natuurlijk. Venturini en Mollema waren de renners die echt recht hadden op die posities en dat werd later dan ook aangepast. DNF Ballerinii en Rivi kregen een DNF achter hun naam, want zij reden de wedstrijd dus niet uit. "Vele felicitaties stromen binnen voor de prestatie van Samuele Rivi. Het klopt dat hij een geweldige koers reed, maar jammer genoeg is het toewijzen van de 18de plaats aan hem een vergissing", lieten ze bij Eolo-Kometa al weten.