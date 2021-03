Tadej Pogačar gaat Wout van Aert in het oog houden: "Hij kan een belangrijke concurrent zijn"

De UAE Tour heeft Tadej Pogačar dit jaar al op zijn naam staan. Ook in zijn tweede rittenkoers dit seizoen, de Tirreno, gaat Pogačar voor winst. Tussendoor reed hij een formidabele Strade Bianche, zoals bekend gewonnen door Mathieu van der Poel.

De versnellingen van Van der Poel in de Strade besprak Pogačar tijdens zijn persconferentie, net als het feit dat hij mogelijk in 2022 zelf gaat deelnemen aan de Giro. Daarnaast had Pogačar het ook over Wout van Aert en diens mogelijkheden in de Tirreno. "Hij kan een concurrent zijn", denkt de winnaar van de Tour van 2020.

"Hij is een supersterke renner en kan heel goed klimmen", vervolgt Pogačar. "Dat heeft hij de voorbije jaren getoond. Ik denk ook dat zijn vorm echt goed is momenteel. Ik denk dat hij het net als Mathieu goed voor de dag kan komen in dit soort wedstrijden. Het wordt interessant om in de gaten te houden."

NIET ZOVEEL BETER MEER

Van der Poel heeft wel al aangegeven dat hij eerder vooor een ritzege dan een klassement gaat, al weet je met hem natuurlijk nooit. "Met zijn kracht kan Mathieu zeker een goed klassement rijden." Overigens heeft Pogačar iets opmerkelijk vastgesteld over zijn eigen data. "Ik word nog altijd beter, maar niet zoveel meer als vorige jaren. Maar ik ga nog steeds vooruit en kijk ernaar uit om dat te tonen in de koers."