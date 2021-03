José De Cauwer verklaart de kracht van de topsprinter in Wout van Aert

Ook José De Cauwer is onder de indruk van sprint die Wout van Aert afleverde op de eerste dag van de Tirreno-Adriatico. Eén massasprint en meteen ook een eerste zege voor Van Aert in 2021. Naast een topper in het veldrijden, de klassiekers en het tijdrijden is Van Aert dat ook in de sprints.

"Formidabel", verwoordde José De Cauwer in Extra Time Koers de inspanning van Van Aert in Lido di Camaiore. "Echt op het juiste moment het juiste wiel gekozen er dan ook nog durven uitkomen. De manier waarop: echt supersterk." Wat maakt nu dat Van Aert ook in de massasprints een echte wereldtopper geworden is? "Hij weet zich ongelooflijk goed te plaatsen. Dat heeft er vooral mee te maken dat hij reserves en overschot heeft in de finales", redeneert De Cauwer. © photonews "De plaatsen waar hij komt, vooral in de sprints in de Tour, daar kunnen veel sprinters niet geraken. Omdat hij die reserve heeft om daar toch te komen, als die deur even open gaat. Daar moet je echt heel veel body voor hebben", rondt de voormalige ploegleider zijn verklaring rond de sprintsnelheid van Van Aert af.