Mathieu van der Poel heeft naar eigen zeggen nog niet gepiekt: "Hopelijk komt er nog een overwinning in een monument aan"

Mathieu van der Poel was zaterdag overduidelijk de sterkste in de Strade Bianche. Toch heeft de Nederlander naar eigen zeggen nog niet gepiekt. Zijn grote doel dit seizoen is een overwinning in een monument.

Mathieu van der Poel was uiteraard enorm gelukkig met zijn overwinning in de Strade Bianche. Vooral ook omdat hij fan is van de wedstrijd. "Het is een uniek parcours en ik durf het naast de andere monumenten te zetten. De Italiaanse grindwegen zijn prachtig", aldus de Nederlander bij Extra Time Koers. Wat zijn de doelen van Mathieu van der Poel voor de rest van dit seizoen? "Echt gepiekt heb ik nog niet en ik wil een heel seizoen op een hoog niveau presteren. Hopelijk komt er nog een overwinning in een monument aan", legde van der Poel uit.