Wout van Aert krijgt een boete in Tirreno-Adriatico

Met een ritzege en een derde plaats is Wout van Aert uitstekend begonnen aan Tirreno-Adriatico. Hij is dan ook de fiere leider na twee etappes. Het enige minpuntje is dat Van Aert in de Italiaanse rittenkoers ook een boete heeft gekregen.

Na de afloop van de tweede etappe was Wout van Aert ook een naam die passeerde in het rapport van de wedstrijdjury. Die besliste wel degelijk om hem te sanctioneren. Er werd een boete aan hem uitgedeeld van 300 Zwitserse frank. Dat komt neer op 270 euro. Een kleine vingerwijzing dus voor de leider in de koers. Wout van Aert krijgt de boete vanwege 'ongepast gedrag' onderweg.