Kunnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel pact smeden in zware 5e etappe Tirreno-Adriatico?

Wout van Aert verloor zaterdag de blauwe leiderstrui in de Tirreno-Adriatico aan Tadej Pogacar. Maar de etappe van zondag biedt misschien wel mogelijkheden voor Van Aert om opnieuw dichter te sluipen in de stand.

De 5e etappe van de Tirreno-Adriatico brengt de renners van Castellalto naar Castelfidardo over een parcours van 205 kilometer. De eerste 100 kilometer is nagenoeg helemaal vlak en viedt weinig uitdaging. Maar daarna begint de miserie voor velen: 18 klimmetjes opeen gepropt in de laatste 100 kilometer, een echte 'Tappa dei Muri', ofwel 'Rit van de Muren'.

Op sommige van die klimmetjtes loopt het stijgingspercentage op tot 20% op bepaalde punten. De klim richting aankomstlijn is 1,5 kilometer vaan 10% gemiddeld. Vooral niet te vroeg beginnen is de boodschap want aan de top vlakt de klim wat meer af.

Pact Van der Poel - Van Aert

Het zijn altijd concurrenten zijn en dat zullen ze ook altijd blijven. Maar een Twitteraar suggereerde zaterdagavond een pact tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ze kunnen namelijk met z'n tweeën in de aanval trekken en de koers helemaal aan flarden rijden. Van der Poel zou dan de etappe krijgen terwijl Van Aert een reuzezaak doet in het algemeen klassement. Een utopie of zouden ze echt gebeld hebben naar elkaar?

Als het pact dan toch niet bestaat, gokken we dat Julian Alaphilippe ook zeker zijn kans zal wagen op deze aankomst. Net als Van Aert en Van der Poel won hij al een etappe in de Tirreno.