Tiesj Benoot (5e): "Podium halen wordt nog heel lastig"

Net zoals vorig jaar, is Tiesj Benoot in 2021 zeer goed aan het koersen in Parijs-Nice. De renner van DSM staat voorlopig op een 5e plaats in het algemeen klassement.

Roglic volgen, dat lukt nog net niet. Maar op de twee aankomsten bergop in Parijs-Nice kwam Benoot wel telkens met een trosje favorieten over de streep. In de vierde etappe eindigde hij in dezelfde tijd als Schachmann, Guillaume Martin, Vlasov en Lucas Hamilton. Zaterdag eindigde hij in het wiel van Vlasof op plaats 6. Het levert Benoot een voorlopige 5e plaats op in het klassement met nog een etappe te gaan. "Ik wou wel iets proberen zaterdag maar er zat niets meer in", vertelt Benoot bij Sporza. Benoot staat op 1'34" van leider Roglic die ongenaakbaar is deze Parijs-Nice. Het verschil met de derde plaats van Vlasov bedraagt 23", dat is wel nog mogelijk voor Benoot. "Het kan wel maar ik vrees dat het zeer moeilijk zal wordené, denkt Benoot.