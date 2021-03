Brent Van Moer betreurt één zaak nadat hij nipt eerste profzege misloopt: "Ik mis nog wat ervaring"

Brent Van Moer had ei zo na zijn eerste profzege behaald en zo voor het tweede Belgische ritsucces gezorgd in Tirreno-Adriatico. Het werd net niet voor de 23-jarige renner, die graag nog de sprint met vijf nog in een iets betere positie had aangevat.

"We wisten dat de ontsnapping een kans had, gezien het technische parcours aan het einde", was Van Moer er zich van bewust dat er wel één en ander mogelijk was. "De eerste dertig kilometers was het volle bak koers, want veel jongens wilden in de ontsnapping zitten. Tosh Van der Sande, Frederik Frison en ik probeerden te ontsnappen en ik was blij dat ik in de vlucht zat."

GEEN DEMARRAGES IN SLOTKILOMETERS

"We hebben met ons zessen beslist om de hele dag goed samen te werken", gaat Van Moer verder. "In de laatste twee ronden werd het duidelijk dat we voorop zouden blijven." Liepins werd op een klimmetje nog gelost, voorts werd er verassend genoeg niet gedemarreerd. "De wind op kop in de slotkilometers ontmoedigde de zin om aan te vallen."

Al moet de optie om voor de aanval te kiezen toch in de hoofden van de renners gezeten hebben. "Ik had er aan gedacht om aan te vallen in de slotkilometer, maar besliste uiteindelijk te wachten op de sprint. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik had graag in het wiel van Würtz Schmidt gezeten, maar ik mis nog wat ervaring en liet me wegduwen. Als ik in de het wiel van de Deen had gezeten, wie weet wat er gebeurd was..."