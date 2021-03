Sterke Deen wint voor het eerst rit in lijn en ontzegt Van Moer zo overwinning in Tirreno, Bakelants finisht vierde

Net geen nieuw Belgisch succes in de Tirreno. Wout van Aert wilde nog wel eens meedoen in een nieuwe massasprint, maar die kwam er helemaal niet. Wel werd er door vijf renners gespurt om de zege. Mads Würtz Schmidt bleek iets sneller dan Brent Van Moer en won de voorlaatste Tirrenorit.

Er was geen sprake van een snipperdag van het peloton. Er waren verschillende ontsnappingspogingen nodig om uiteindelijk tot de goede vlucht te komen. Die bestond met Jan Bakelants en Brent Van Moer uit twee Belgen. Zij kozen samen met Velasco, Würtz Schmidt, Oliveira en Liepins het ruime sop. Ineens schoot de bonus van de zes de hoogte in, richting de zes minuten.

Dan begon de vraag zich toch stilaan te stellen of deze kopgroep niet voorop ging blijven. De voorsprong slinkte, maar het verval was niet spectaculair. Er waren onvoldoende ploegen aan het jagen op de zes, er leek al een kruis gemaakt te worden over de massasprint. Tot ze bij DSM toch nog begonnen te knallen in de laatste vijftien kilometer. Nogal aan de late kant uiteraard.

TEGENAANVALLEN ONSUCCESVOL

Het peloton naderde zo wel tot ruim twee minuten van de kopgroep met elf kilometer te gaan. Küng dacht dan nog wel de kloof in zijn eentje te kunnen overbruggen, dat was echter ijdele hoop. Ook een tegenaanval met Geniets bleek tevergeefs. Er lag nog een klimmetje in de finale en daar moest Liepins vooraan passen.

De vijf overgebleven leiders bleven goed samenwerken en reden samen naar de finish. Nadat Oliveira op kop begon, zette Mads Würtz Schmidt zijn versnelling in en daar had niemand een antwoord op. Van Moer kwam nog wel, maar de winst was voor de Deen.

BELGEN OP PLAATSEN 2 EN 4

Würtz Schmidt was al de hele week erg actief, van hem was het dus bekend dat hij goed was. Al is hij zeker ook geen veelwinnaar: het is zelfs de eerste keer dat hij een rit in lijn wint. Van Moer moest het stellen met de tweede plaats, Bakelants met de vierde plaats.