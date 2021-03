Roglič kijkt in eigen boezem nadat schouder uit de kom ging en eindzege hem ontglipte: "Ik heb fouten gemaakt"

Zijn drie ritzeges waren het bewijs van de suprematie van Primož Roglič de voorbije week. Het winnen van Parijs-Nice leek nog slechts een formaliteit. Toch ging het op de slotdag, in een nochtans ingekorte rit, nog helemaal de verkeerde kant op.

"Het was niet de etappe waar ik op hoopte. Ik heb fouten gemaakt vandaag", pleit Primož Roglič mea culpa. De kopman van Jumbo-Visma kwam wel degelijk twee keer ten val. Daar was eerst wat verwarring over. "Bij de eerste val ging mijn schouder uit de kom en na de tweede crash was ik zo ver achter dat ik niet meer terug kon komen."

Dit hoort ook bij onze sport

Roglič bleef dapper doorzetten, het was echter tevergeefs. Zijn klassement was gaan vliegen. "Het was een enorm gevecht tot aan de finish waarin ik alles heb gegeven. Ik ben teleurgesteld, maar dit hoort ook bij onze sport. Toch neem ik ook positieve dingen mee uit deze start van mijn seizoen. Die momenten zullen we zeker onthouden."

De algemene conclusie na het einde van deze Parijs-Nice? "We moeten van deze editie van Parijs-Nice leren en plannen maken voor de volgende doelen. Ik ga nu herstellen en proberen om mezelf klaar te maken voor de wedstrijden die komen gaan."