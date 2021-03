Tim Wellens weert zich in elitegroepje en leunt dicht aan bij top vijf in Tirreno: "Koers over muurtjes lag mij heel goed"

Met Tim Wellens doet nog een Belg van zich spreken in Tirreno-Adriatico. Wellens ging mee met de beteren in de heuvelachtige vijfde rit en maakte zo veel plaatsen goed in het klassement. Zodanig zelfs dat er nog een gooi kan doen naar een plek in de top vijf.

In de aanloop naar de finale nam Lotto Soudal reeds initiatief. "We wisten dat de koers zou ontploffen op het hellende lokale circuit.", zei Wellens. "Toen het begon te regenen, reed Tosh Van de Sande vol gas in de afdaling, waardoor het peloton in stukken scheurde."

Het was de befaamde 'muurtjes-etappe'. Het was echt klimmen over muren op de steile stukken. "Deze koers over muurtjes lag me heel goed en ik voelde me sterk. De regen en de koude maakten het een lastige dag. Dat was voor iedereen het geval. Ik denk dat ik blij kan zijn met hoe ik gekoerst heb."

Wellens leek er als enige van de achtervolgende groep nog in te geloven op het moment dat Van der Poel zijn voorsprong aan het uitbreiden was. Uiteindelijk reed Wellens als zevende in de daguitslag over de meet en dat brengt hem in het klassement op 36 seconden van Fabbro, de nummer vijf, met ook nog een tijdrit die eraan komt. "Mijn zesde plaats in het algemeen klassement is iets waar ik heel tevreden over kan zijn."