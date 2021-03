Het zal toch niet?! Regio's in Frankrijk gaan in lockdown: opnieuw vraagtekens rond Parijs-Roubaix

Gaat er dit jaar in het Bos van Wallers gekoerst worden tijdens Parijs-Roubaix? Voorlopig gaan we er nog altijd van uit van wel, al is dat ineens toch een stuk minder zeker geworden. In de omgeving waar Parijs-Roubaix zich afspeelt gaan de coronacijfers weer de verkeerde kant uit.

Daardoor is premier Jean Castex in actie geschoten en heeft hij een maatregel aangekondigd die vrijdag om middernacht ingaat. Een aantal regio's in Frankrijk gaan vier weken in lockdown. Het gaat om de regio's Hauts-de-France en Île-de-France en de departementen Seine Maritime, Eure en Alpes Maritimes.

In de regio Hauts-de-France is de aankomstplaats van Parijs-Roubaix gelegen. Vorig jaar kon de Helleklassieker al niet doorgaan vanwege het coronavirus. Het is nu afwachten naar de verdere evolutie van het virus en wat de komende weken in Frankrijk geven.

Alle niet-essentiële winkels, met uitzondering van boekhandels, worden tijdens deze lockdown gesloten. De mensen zijn ook verplicht om binnen tien kilometer van hun eigen huis te blijven.