Laatste selecties stromen binnen voor La Primavera: Stuyven en Nibali troeven van Trek, Pidcock maakt debuut

Ook Trek-Segafredo en Ineos zijn rond met hun selectie voor Milaan-Sanremo. Jasper Stuyven is bij Trek zeker één van de mannen waar het van kan komen, want Stuyven is behoorlijk snel aan de meet. Er rijdt natuurlijk ook ene Nibali in zijn team. Bij Ineos is het uitkijken naar Pidcock.

Vincenzo Nibali zal bij Trek-Segafredo de renner zijn die het meeste de schijnwerpers naar zich toetrekt, want de Italiaan is een ex-winnaar van La Classicissima. Hij heeft de trofee dus al op zijn kast staan, maar zal in zo'n grote koers in zijn thuisland zeker nog zin hebben in een tweede triomf.

Al kun je vanuit Belgische ooghoek denken: laat Jasper Stuyven maar eens zijn kans gaan. Als die goed is, kan die ook wel een stevige versnelling plaatsen op een helling en vervolgens voor de overwinning sprinten. Ook naar de prestatie van Simmons is het uitkijken na diens sterke Strade Bianche. Voorts vervolledigen Mosca, Mullen, Conci en Skujiņš de selectie.

Ook bij Ineos een ex-winnaar met Michal Kwiatkowski. Filippo Ganna is een andere straffe renner in het team van Ineos, net als Tom Pidcock. Als die er zin in heeft, kan hij ook wel menig renner laten afzien op de Poggio. Ook Puccio, Rowe, Swift en Van Baarle komen voor Ineos aan de start.