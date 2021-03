Jasper Stuyven durfde alles of niets spelen en deed dat met glans: "Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière"

Wat past het gezicht van Jasper Stuyven mooi in die gekende trofee voor de winnaar van Milaan-Sanremo. De overwinning van het lef ook, want eens beneden na de afdaling van de Poggio gooide Stuyven al zijn kaarten op tafel. Vervolgens rondde hij het schitterend af.

"Dit is de mooiste overwinning van mijn carrière", stelde Stuyven terecht vast. "Het is gewoon geweldig dat ik het zo kan afmaken. Ik geloofde er vooraf al in en we zaten ook met rappe jongens vooraan." Het is nooit makkelijk om vervolgens de juiste beslissing te nemen. Zijn aanval was wel de juiste keuze, is gebleken. "Liever alles proberen, ook al sta je met lege handen, dan niets proberen."

Het was zowat alles of niets. "Acht keer op tien zal het misschien niets zijn, maar die één of twee keer heb je alles. De jongens hebben mij in een perfecte positie gebracht op de belangrijke delen van het parcours." In de finale kwam dan die perfect getimede aanval. "Ik voelde me goed en had een mooi gaatje."

LEGE BENEN MAAR WEL WINST AAN DE FINISH

In de absolute slotmeters vielen ze hem toch nog op de nek. Stuyven had evenwel nog voldoende over om alsnog als eerste over de streep te komen. "De benen waren compleet leeg, maar of je het nu haalt met één minuut of met één centimeter verschil: winnen is winnen."