Renner van Qhubeka ASSOS is de Zuid-Afrikaanse kampioen op de weg

In Zuid-Afrika vond deze middag het nationaal kampioenschap plaats. De overwinning was er voor Marc Pritzen. De renner van Qhubeka ASSOS haalde het met acht seconden voorsprong op Willie Smit en Nic Dlamini.

Ryan Gibbons kent zijn opvolger. Deze middag werd er namelijk in Zuid-Afrika gestreden om de nieuwe Zuid-Afrikaanse kampioen te worden. Deze kampioen is vanaf nu Marc Pritzen, een renner van Qhubeka ASSOS.

Pritzen kwam solo over de streep. Acht seconden later kwamen de eerste achtervolgers binnen en Willie Smit haalde het daarin in de sprint van Nic Dlamini. Ryan Gibbons zelf moest tevreden zijn met de achtste plaats.