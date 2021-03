Van Aert of Ganna voor tijdrit op Olympische Spelen? "We verliezen iemand uit het oog"

Na zijn sterke prestatie in de tijdrit van de Tirreno-Adriatico zijn alle ogen op Wout van Aert gericht. Maar Johan Vansummeren ziet naast Ganna nog een kandidaat-winnaar.

Dat het wel eens een bijzondere strijd zou kunnen worden op de Olympische Spelen is nu al duidelijk. “Geen enkele renner is op voorhand zeker van olympisch goud. Het zijn nog altijd de benen die de dag zelf moeten spreken”, zegt Johan Vansummeren aan HBVL. “Maar dat de toppers aan elkaar gewaagd zullen zijn, staat buiten kijf.”

Toch zijn voor Vansummeren Ganna en van Aert niet de enige favorieten. “Verlies ook Remco Evenepoel niet uit het oog. De individuele tijdrit voor mannen tijdens de Spelen van Tokio telt 44,2 kilometer waarbij de vier klimmen in totaal goed zijn voor 846 hoogtemeters. Dat speelt in Remco's voordeel aangezien hij degene is die over de hoogste natuurlijke klimsnelheid beschikt.”

Zijn voorbereiding zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. “Bovendien rijdt Evenepoel de Giro waarna hij zich vol op Tokio kan toeleggen. Daar waar Ganna de tijdrit combineert met de ploegenachtervolging op de piste en Van Aert wil schitteren in zowel Tour als olympische wegrit.”