Koersstijl Van der Poels en Evenepoels van deze wereld oogst weer lof: "Zelfs voor niet-wielerliefhebber interessant"

Wat hebben Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel met mekaar gemeen? Dat ze van ver durven aan te vallen, dat ze deel uitmaken van een nieuwe generatie die alle logica tart. Die manier van koersen verovert vele wielerharten. Ook Peter Winnen is grote fan.

Peter Winnen is een voormalig wielrenner die in de Tour twee keer won op Alpe d'Huez. In zijn column in De Volkskrant looft de Nederlander de nieuwe generatie. "Er is een generatie wielrenners opgestaan die zich wil amuseren op de fiets. Jonge snaken die overlopen van het talent en liever gisteren dan vandaag de hemel bestormen. Zij durven te sneuvelen en daarom winnen ze."

Daar stopt de reeks complimenten niet. "Mooier nog, ze maken de wedstrijden zelfs voor de niet-wielerliefhebber interessant om naar te kijken. Van der Poel, Evenepoel, Pogacar, Hirschi, Pidcock - ik noem er maar een paar - storen zich aan hiërarchie noch reputatie. Ze hebben geen tijd zich langzaam op te werken, ze zijn brutaal: hier ben ik, of het je bevalt of niet."

NIET VANUIT HET NIETS

Zulke toptalenten komen volgens Winnen niet zomaar uit de lucht vallen. "Soms lijkt er eentje uit het niets op het hoogste platform te verschijnen, als een Messias, maar zo gaat het niet. Scouts zijn alomtegenwoordig met hun grijpgrage netten. De jonge gasten hebben vaak al een manager die wappert met uitdraaien en grafieken van alle ter zake doende wetenschappelijke parameters."

De wetenschap speelt dus een grote rol in de koers. "Wat goed is staat op papier, de moeizame scholing in het peloton kan achterwege blijven. Het door de wetenschap aangewezen supertalent wordt door nog meer wetenschap iets bijgeslepen, en voilà, de kampioen is gereed. De zogeheten filosofie van de marginal gains welke door het voormalige Team Sky geïntroduceerd werd is een must."