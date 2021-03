Dimitri Claeys wil eindelijk een goede E3-prijs rijden: "Dat wordt een bepalende factor"

De 33-jarige Dimitri Claeys maakt vrijdag zijn opwachting in de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Goede herinneringen heeft hij er alvast niet aan over.

In 2011 kwam Dimitri Claeys op zeven minuten na Cancellara aan. In 2016 haalde hij de finish niet. De derde deelname moet beter worden voor Claeys. “Zowel E3 als de Ronde zijn wedstrijden voor de klassieke renners, toch zijn ze verschillend”, zegt Claeys aan HLN. “In de Ronde komt het aan op uithouding, E3 is intensiever. Je moet explosiever zijn om in Harelbeke een uitslag te rijden.”

Team Qhubeka Assos rijdt zich alvast in de kijker. “We laten ons zien, we proberen offensief te koersen. In de klassiekers is dat belangrijk. Het is beter mee te zijn dan energie te stoppen in het defensief. Zelf pakte ik Tirreno Adriatico verstandig aan. In de Italiaanse rittenkoers woekerde ik niet met mijn krachten, ik probeerde niet elke dag over mijn limiet te gaan. In de lastige etappes zocht ik snel een groepje waarmee ik binnen de tijdslimiet de aankomstlijn haalde.”

Eindelijk goed zijn in Harelbeke is nu het doel. “Ik heb er geen goeie herinneringen aan, dus is het tijd om er verandering in te brengen. Bij mijn vorige deelname vijf jaar geleden was ik nochtans in vorm, want een week na Harelbeke werd ik in de Ronde negende. Vrijdag voorspellen ze veel wind. Dat wordt een extra bepalende factor.”