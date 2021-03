Organisatie verwacht sterk deelnemersveld in Brabantse Pijl: "De intenties zijn er alvast"

14 april is de datum voor de Brabantse Pijl. De coronacrisis heeft zijn gevolgen ook voor het parcours gehad.

Marc Vettori, voorzitter van Rode Sportief, ziet een prachtig deelnemersveld naar de Brabantse Pijl afzakken. “Niet minder dan veertien ploegen zullen in Leuven aan de start hun opwachting maken”, zegt hij aan HLN. “Namen noemen van renners is drie weken voor datum moeilijk. Bahrein kondigde aan dat Poels, Colbrelli en Teuns allemaal zullen vertrekken, Deceuninck-Quick.Step deelde de komst van Mauri Vansevenant mee. De intenties zijn er alvast, maar ik weet dat het soms snel kan wijzigen in het wielrennen.”

De nodige maatregelen om de veiligheid te garanderen werden genomen. “We gaan ten allen tijden voor topsport op een veilige manier. De voorbije maanden zagen we dat er coronaproof kan gekoerst worden. Ook de veiligheid op het parcours is belangrijk. In Overijse zijn er werken aan het Schavei. Daardoor zullen we volledig langs de Brusselsesteenweg rijden. De Moskesstraat kan een centrale rol opeisen. Veel renners zullen daar graag over rijden in functie van het WK.”

De vrouwen vertrekken niet meer uit Gooik. “Het is de bedoeling om de komende jaren met de vrouwen in Lennik te starten en in Beersel op het parcours van de mannen te komen. De oude brandweerkazerne in Lennik wordt het zenuwcentrum bij de start. Ook de vrouwen zullen in Overijse finishen, maar vroeger. Op die manier komen vrouwen en mannen niet in elkaars vaarwater.”