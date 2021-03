Ploegmaat van Wout van Aert kijkt enorm op naar... Mathieu van der Poel

David Dekker is de jongste telg van Erik Dekker, niet van Thomas Dekker zoals mensen hem vaak de vraag stellen.

Ook al is hij ploegmaat van Wout van Aert, toch kijkt hij ook enorm op naar zijn landgenoot Mathieu van der Poel. In de UAE Tour gingen ze samen op trip. “We zaten samen in de aanval en onderweg konden er wel wat grapjes van af”, vertelt Dekker aan Het Nieuwsblad. “Natuurlijk wilde ik hem hartstikke graag kloppen, maar helaas… Ik bewonder Mathieus wil om altijd en overal te winnen en net daarom staat hem verslaan heel erg hoog op mijn bucketlist.”

De schorsing van Dylan Groenewegen biedt Dekker heel wat mogelijkheden. “Al is het verwachtingspatroon na een leuke UAE Tour niet veranderd. Ik krijg mijn kans in Brugge-De Panne en daarna ga ik knechten voor Wout in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. Erna rijd ik ook nog in Waregem en hopelijk geraak ik ook in de selectie voor Parijs-Roubaix. En dan is het alweer uitkijken naar de Giro.”