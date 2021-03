Spurttrein stilaan compleet en dat sterkt geloof bij Ackermann: "De druk is er altijd" en "1ste grote afspraak in België"

Pascal Ackermann was in 2018 de nummer twee in Brugge-De Panne, na Elia Viviani. Die is met het Cofidis-shirt om zijn schouders in mindere doen en dus is het een mooie kans voor Ackermann om de winst te pakken. Daar gaat ook een dosis druk mee gepaard.

"Ik verwacht wel een sprint", voorspelt Pascal Ackermann. "Het zal heel interessant worden, want het is de eerste grote afspraak in België in deze periode. Het is een lastige koers, maar we gaan vechten voor de sprint. We gaan proberen meedoen en proberen om te winnen."

Het is beter om je eigen koers te rijden

Het aanwezige sprintersgeweld, dat is om u tegen te zeggen. Wie gaat Ackermann in het oog houden? "Bijna alle topsprinters zijn hier. Sam Bennett is hier, Arnaud Démare is hier. Het is beter om je eigen koers te rijden en dan zullen we wel zien. We zijn hier met een sterke ploeg. Een aantal jongens uit mijn sprinttrein zijn teruggekeerd uit blessure. We vechten er samen voor."

Er ligt ook wel wat druk bij Ackermann, als één van de favorieten in Brugge-De Panne. Daarnaast is het voor een renner van zijn niveau stilaan tijd om de nul weg te vegen in 2021. "Ik heb nog niet het geluk gehad om te winnen, maar dat zal wel komen. De druk is er altijd."