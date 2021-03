Organisatie Tour de France kiest voor opvallende startplaats in 2023: voor het eerst sinds 1992 wordt de Tour hier op gang getrapt

Het is nog niet officieel, maar de organisatie van de Tour de France zou voor Bilbao kiezen als startplaats van de Franse rittenkoers in 2023. Het is de eerste keer sinds 1992 zijn dat de Tour in het Baskenland start.

Volgens Sporza en verschillende Spaanse media zal Bilbao de startplaats worden voor de Tour de France in 2023. Opvallend, want het is de eerste keer sinds 1992 dat de organisatie voor Bilbao kiest als startplaats. Dit jaar zou het peloton normaal in Kopenhagen starten, maar door het EK voetbal gaat dit plan niet door. Er wordt daarom gestart in Brest en volgend jaar zal 'Le Grand Départ' in Kopenhagen plaatsvinden.