Van der Poel zag sterke Asgreen en betreurde leegloper Van Aert: "Gaan het anders moeten aanpakken in de Ronde"

Overal waar Mathieu van der Poel keek, zag hij wel een renner van Deceuninck-Quick.Step. Zo was er ook voor de winnaar van de Strade Bianche bijna geen beginnen aan. Nochtans was hij wel in de running voor de zege, tot Asgreen een tweede keer wegreed.

Van der Poel had al snel in de mot hoe sterk Deceuninck-Quick.Step was. "Op de Taaienberg was het al heel duidelijk toen ze met heel de ploeg de forcing voerden en daar vrij makkelijk met paar man daar over kwamen. Toen dacht ik al dat het moeilijk ging zijn. Ze waren met teveel en hebben het heel slim aangepakt. Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons."

Had hij gedacht dat Asgreen in de finale nog een keer kon wegrijden? "Ik had verwacht dat hij nog 's ging gaan om de rest in een zetel te zetten, maar had niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn dat hij het kon houden. Het was ook niet volledig aan mij om hem terug te halen. AG2R zat daar ook nog met twee man. Uiteraard wordt er naar mij gekeken, maar ik kan ook niet alles terughalen."

WEINIG STEUN VOOR HEM EN WOUT

Frustratie is er bij Van der Poel niet. "Da's koers en dat is de verdienste van Deceuninck om de koers in handen te nemen. Dat hebben ze goed gedaan. Het was vooral op conto van Asgreen die ongelooflijk sterk was. Wout en ik kregen in de achtervolgende groep weinig steun en hebben de koers moeten dragen. Als je dan aan de cruciale punten komt, heb je niet meer de versnelling om de rest pijn te doen."

© photonews

Zij zagen dan in de achtervolging dan ook die blauwe garde. "We reden rond met het gedacht dat er vier frisse mannen in ons wiel zaten die nog niet op kop waren gekomen. Da's een beetje dubbel." Plots viel Van Aert dan weg in die groep. "Hij rijdt lek op een heel ongunstig moment. Anders kon het nog een iets andere koers worden. Ik had hem vandaag wel nodig als bondgenoot tegen dat blok van Deceuninck-Quick.Step."

IN RONDE MEER ENKELINGEN

Panikeren voor de Ronde van Vlaanderen doet Van der Poel op basis van deze koers niet, al is er hier en daar misschien wel een aanpassing nodig. "Er stond veel wind waardoor het moeilijk was om iemand te lossen op sommige stroken. We gaan het iets anders moeten aanpakken in de Ronde. Ik denk wel dat er daar meer enkelingen zullen zijn en dat het iets meer zelf gaan is op de cruciale momenten."

Hoe kijkt Van der Poel nu terug op zijn debuut in de E3 Saxo Bank Classic? "Ik was niet zo goed als in de Strade, maar ook niet slecht. Ik had geen superdag, maar was wel goed. Iedereen had mij gewaarschuwd: dit is een extreem lastige, maar mooie koers."