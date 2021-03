Niet alleen Trek-Segafredo start niet in Gent-Wevelgem: ook deze wielerploeg haakt af

Het coronavirus strooit heel wat roet in het eten voor Gent-Wevelgem. Eerder raakte het nieuws al bekend dat Trek-Segafredo niet zal starten in de klassieker en nu heeft ook BORA-Hansgrohe beslist om niet te starten.

Er heeft opnieuw een ploeg moeten afhaken door het coronavirus. Volgens Het Laatste Nieuws zal ook BORA-Hansgrohe niet aan de start van Gent-Wevelgem verschijnen. Net zoals bij Trek-Segafredo is ook hier het coronavirus de oorzaak.

Het coronavirus heeft BORA-Hansgrohe al serieus parten gespeeld dit seizoen, want ook in de E3 Saxo Bank Classic is de Duitse wielerformatie niet aan de start verschenen door enkele positieve coronatesten.