Wout van Aert in ruime eerste waaier met nog meer dan 150 kilometer voor de boeg

Het is al heel vroeg volop koers in Gent-Wevelgem! En als er koers maakt wordt, is Wout van Aert nooit veraf. In startplaats Ieper stond er al felle wind, het was daar al duidelijk dat het wellicht wel tot waaiers zou komen. Daar hebben we niet lang op moeten wachten.

Het is nog enorm lang tot aan de finish in Wevelgem, maar mogelijk is er toch al een belangrijke schifting gebeurd. Er heeft immers al eens een passage door De Moeren plaatsgevonden en daar was het zoals vaak waaiers trekken naar hartelust. AANWEZIGHEID VAN AERT IS INDICATIE Er is zo een ruime eerste waaier ontstaan met heel wat schoon volk aanwezig. Ook topfavoriet Wout van Aert is van de partij en dat is toch een indicatie dat dit al een beslissende vlucht kan zijn. Voorts nog andere mooie namen als Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Stefan Küng en Timothy Dupont. De andere renners die mee zijn in deze waaier: De Buyst, Danny van Poppel, Van Hooydonck, Bauer, Edmondson, Jansen, Erviti, Mas Bonet, Sütterlin, Bystrøm, Golas, Lecroq en Lemoine.