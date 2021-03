Organisator Gent-Wevelgem: "Ik hou van de brandweer, ik hou van wielrennen... Niet fijn als die twee samenkomen"

Griet Langedock komt terug op de onverwachte ontwikkeling van voorbije zondag. Langedock is de organisator van Gent-Wevelgem en is tevens ook hulpverlener bij de brandweer van Wevelgem. Bijzonder dus voor haar om zo'n scenario zich te zien voltrekken.

"Ik hou van de brandweer, ik hou van wielrennen... Maar het is niet fijn als die twee samenkomen", zegt Langedock op Twitter. "Desondanks ben ik een gelukkige vrouw, met zulke straffe koersen en schitterende podia. Dank jullie allemaal voor deze schitterende koersdag."

I like firefighting, I like cycling ... But I do not like it, when the both of them come together ... nevertheless a very happy woman with such strong races and magnificent podiums. Thank you all for this beautiful racing day. @RichardPlugge first one is on you! #GWE21 pic.twitter.com/J3epKux4e7