CEO John Lelangue van Lotto Soudal laat zich uit over Philippe Gilbert

Grote baas John Lelangue van Lotto Soudal blijft vol achter Philippe Gilbert staan en vertelt welke plannen er nog zijn.

Philippe Gilbert heeft het eventjes gehad, al moet de oorzaak verder gezocht worden. "Zijn val in de openingsrit van de Tour de France vorig jaar in Nice heeft alles verpest. Zijn revalidatie heeft heel veel energie gekost, fysiek en mentaal”, zegt CEO John Lelangue aan Het Nieuwsblad. “Het goede nieuws is dat hij nu sinds twaalf dagen geen pijn meer voelt. Zondagavond na Gent-Wevelgem hebben we een lang gesprek gehad. We hebben besloten een stop in te lassen, we dachten daar allebei hetzelfde over."

Dat Gilbert te oud is voor dit werk spreekt Lelangue met klem tegen. "Neen, voor een klassieke renner is hij niet te oud. Hij komt terug, daar ben ik zeker van. Ik heb hetzelfde met hem meegemaakt in 2012, toen hij naar BMC kwam. Hij kwam uit een uitzonderlijk jaar bij Lotto. Maar hij was compleet vermoeid en dat heeft geduurd tot de Tour. Dat was heel moeilijk."

Een terugkeer als negen jaar geleden, dat wordt toch moeilijk. “Voor het rondewerk zou ik zeggen: hij is te oud. Voor de Waalse Pijl, waar je explosief moet zijn, zeg ik: te oud. Hij kan wel nog etappes winnen in grote rondes. Geloof me, Philippe zal nooit het jaar te veel rijden. Hij gaat nu door een slechte periode en dat moeten we accepteren. In het tweede deel van het klassieke voorjaar staat hij er opnieuw en doet hij mee in money time."